В Екатеринбурге напали на журналиста Александра Кириллова

Главный редактор Европейско-Азиатских новостей Александр Кириллов сообщил о нападении. «Сколько психов в городе. Со словами "Пропади оно все пропадом" какой-то чорт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — написал он на своей странице в facebook. По его словам, он не пострадал. О том, обращаться ли в полицию, журналист пока не думал.

В этом году в Екатеринбурге расследовали другое громкое нападение на журналиста — главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Его избили арматурой возле своего дома. Подробнее об этом, читайте в материале «Ъ-Урал».