В центре Петербурга выявили новые факты незаконной торговли

В ходе очередного рейда по выявлению фактов самовольного занятия земельных участков, находящихся в собственности Петербурга, а также пресечения незаконной торговли сотрудники городского комитета по контролю за имуществом изъяли 11 тумб по реализации экскурсионных билетов и sim-карт и торговый модуль по продаже сувенирной продукции на площади Восстания. Об этом сообщили в ККИ.

Кроме того, около дома 122 по набережной Обводного канала была изъята тележка по реализации очков, у дома 1/4 по улице Ефимова — несколько столов для продажи трикотажной продукции, а на набережной канала Грибоедова — тележки по реализации горячей кукурузы и хот-догов. Во всех указанных случаях торговая деятельность осуществлялась незаконно, без правоустанавливающих документов, отметили в комитете.

Всего в результате мероприятия за один день было освобождено не менее 20 земельных участков и изъято около 1,3 тыс. единиц товара.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на днях сотрудники комитета по контролю за имуществом снесли незаконное кафе и несколько торговых павильонов в разных районах Петербурга.