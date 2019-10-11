Арбитражный управляющий РЭМЗ ответит за массу

Как стало известно “Ъ-Юг”, суд признал незаконными действия арбитражного управляющего, проводившего процедуру наблюдения на Ростовском электрометаллургическом заводе (РЭМЗ). Этого требовали кредиторы обанкротившегося завода, которые, в частности, считают, что управляющий Евгений Веснин провел недостаточную работу по выявлению признаков преднамеренного банкротства предприятия.



Арбитражный суд Ростовской области признал незаконными действия арбитражного управляющего Ростовского электрометаллургического завода Евгения Веснина (информация об этом опубликована в картотеке суда).

Господин Веснин проводил на заводе процедуру наблюдения с октября 2017 года по апрель 2019 года. Признать его действия незаконными требовали ООО «Мечел-Сервис» и управление ФНС региона. Они заявили, что управляющий не в полном объеме исследовал финансовую и прочую документацию РЭМЗа, необходимую для выявления признаков преднамеренного банкротства. В отчете по итогам процедуры наблюдения Евгений Веснин указал, что руководство завода не предоставило ему часть документов, поэтому выявить указанные признаки невозможно.

Вместе с тем, налоговики и «Мечел-Сервис» заявили, что управляющий недостаточно контролировал деятельность РЭМЗ, следствием чего стало уменьшение конкурсной массы обанкротившегося предприятия. В частности, Евгений Веснин допустил заключение руководством завода крупных сделок, в результате которых увеличилась дебиторская и кредиторская задолженность предприятия. Кроме того, управляющий своевременно не принял мер по отстранению руководителя РЭМЗа, который был обязан ежемесячно отчитываться об изменениях в составе имущества завода, но не делал этого.

Суд согласился с недовольными кредиторами и удовлетворил их требование о признании действий Евгения Веснина незаконными.

Сергей Радченко из адвокатского бюро «Юг» в разговоре с “Ъ-Юг” выразил недоумение, что в судебном определении не указаны последствия принятого решения. «Судья мог, например, обязать должника предоставить документы, а управляющего повторно провести их анализ на выявление признаков преднамеренного банкротства. Поэтому судебный акт не будет иметь ни для кого никаких последствий»,— считает юрист.

По его словам, признание действий управляющего незаконными в этом случае ничего не дает и кредиторам. «На что они рассчитывают, непонятно. Возможно, таким образом они хотят оказать некое давление на бывшее руководство должника, показывая судебное определение в других кабинетах — вот смотрите, вопрос о преднамеренном банкротстве был изучен поверхностно»,— говорит Сергей Радченко.

Отметим, что ООО «Мечел-Сервис» входит в ГК «Мечел», с которой у основателя и бывшего генерального директора РЭМЗа Вадима Варшавского был конфликт. В 2009 году из-за ухудшения финансово-экономического состояния предприятия господин Варшавский передал его под управление структур «Мечела». В 2014 году он вернул себе управление и заявил, что менеджеры от «Мечела» нанесли РЭМЗу ущерб более чем на 10 млрд руб. Вадим Варшавский подал в арбитраж заявление о взыскании ущерба и обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Вадим Водолазов