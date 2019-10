NASA прервало трансляцию выхода космонавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова. Во время выхода космонавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос для замены батарей NASA прервало трансляцию чтобы сообщить о смерти советского космонавта — первого человека, вышедшего в открытый космос.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1