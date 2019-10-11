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NASA прервало трансляцию выхода космонавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова. Во время выхода космонавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос для замены батарей NASA прервало трансляцию чтобы сообщить о смерти советского космонавта — первого человека, вышедшего в открытый космос.

«Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Леонова. «С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь»,— говорится в сообщении госкорпорации.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Алексея Леонова. «Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны»,— говорится в телеграмме. Министр обороны Сергей Шойгу в телеграмме назвал господина Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом. Как передает «РИА Новости», федеральные телеканалы внесут изменения в сетку вещания. Сегодня будут показаны документальные и художественные фильмы в память о космонавте.

Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет. Прощание пройдет 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах в 11:00.

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