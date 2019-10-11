NASA прервало трансляцию выхода космонавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Леонова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова. Во время выхода космонавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос для замены батарей NASA прервало трансляцию чтобы сообщить о смерти советского космонавта — первого человека, вышедшего в открытый космос.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1 — NASA (@NASA) 11 октября 2019 г.

«Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Леонова. «С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь»,— говорится в сообщении госкорпорации.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Алексея Леонова. «Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны»,— говорится в телеграмме. Министр обороны Сергей Шойгу в телеграмме назвал господина Леонова истинным офицером и настоящим профессионалом. Как передает «РИА Новости», федеральные телеканалы внесут изменения в сетку вещания. Сегодня будут показаны документальные и художественные фильмы в память о космонавте.

Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет. Прощание пройдет 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах в 11:00.