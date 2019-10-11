Генпрокуратура требует конфисковать имущество чиновника Росавиации на 19 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление в Тушинский районный суд Москвы о взыскании в доход государства имущества начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Генпрокуратура намерена конфисковать автомобиль и нежилое помещение в Москве, которые приобрела жена подозреваемого в коррупции чиновника. Общая сумма имущества составляет 19 млн руб., что превышает совокупный трехгодичный доход их семьи.

Имя чиновника в пресс-службе не уточняют. Отметим, что в апреле 2019 года был арестован начальник управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что господин Мнишко необоснованно получил свыше 1 млрд руб., завышая цены государственного контракта с адвокатской коллегией. В договоре, заключенном в 2008 году, была указана завышенная стоимость юридических услуг. Впоследствии соглашение неоднократно продлевалось: Росавиация сотрудничала с коллегией до 2018 года. Его пролонгация осуществлялась в нарушение установленных процедур, отмечают в СКР.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Росавиация защитилась на миллиард».