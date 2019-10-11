ООО «ГК Спецэлектрон» из Удмуртии выплатило штраф в 1 млн рублей

ООО «ГК Спецэлектрон» из Удмуртии уплатило штраф в размере 1 млн руб., назначенный за коммерческий подкуп, исполнив судебное постановление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в сентябре 2019 года ООО «ГК Спецэлектрон» назначили штраф в 1 млн руб. за коммерческий подкуп предприятия из Сарапула. Один из руководителей «Спецэлектрона» неоднократно передавал должностному лицу одной из крупных промышленных предприятий Сарапула деньги за покровительство и продвижение интересов фирма. Общая сумма взятки составила более 200 тыс. руб. Должностное лицо ООО «ГК Спецэлектрон» осудили по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. и конфискации имущества на более 800 тыс. руб. Также уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе) возбудили в отношении другого сотрудника компании, который передавал взятку.