В Сарапуле компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коммерческий подкуп

ООО «ГК Спецэлектрон» оштрафовали на 1 млн руб. за коммерческий подкуп предприятия из Сарапула. В целях обеспечения исполнения наказания, суд наложил арест на имущество общества в пределах обозначенной суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что один из руководителей компании неоднократно передавал должностному лицу одной из крупных промышленных предприятий Сарапула деньги за покровительство и продвижение интересов фирма. Общая сумма взятки составила более 200 тыс. руб. Должностное лицо ООО «ГК Спецэлектрон» осудили по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. и конфискации имущества на более 800 тыс. руб. Этот приговор вступил в законную силу и исполнен. Также уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе) возбудили в отношении другого сотрудника компании, который передавал взятку. Его расследование продолжается.