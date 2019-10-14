Добрая свара за хорошее дело

Конкуренция — сила, имеющая значение не только в бизнесе, но и в госуправлении. В ближайшие две недели мы ожидаем подтверждения этого тезиса: в правительстве должны до конца месяца завершить обсуждение законопроектов об инвестсоглашениях.

Если смотреть на ситуацию из Белого дома, то все как минимум не очень хорошо. По состоянию на вечер воскресенья мы не можем даже сказать, какое решение вынесено 10 октября на заседании правительства, где рассматривался законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), разрабатывавшийся под руководством замглавы Минфина Андрея Иванова. При этом за несколько дней до того в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака разработан другой законопроект, формально альтернативный (см. “Ъ” от 7 октября). Обсуждался в Белом доме законопроект о СЗПК, а не проект господина Козака. Но, по словам первого вице-премьера Антона Силуанова, принято решение «одобрить подход» проекта о СЗПК — что станет основой для доработки, неясно. Если же учесть, что в Белом доме соображения о защите инвестиций есть также у Минэкономики и Минтранса, позитива вроде бы ждать неоткуда.

Если же смотреть на происходящее извне, то все даже лучше, чем ожидалось. В проекте СЗПК и концепции Козака одна главная идея: инвестор, вкладывающий средства в инвестпроект в РФ, может в уведомительном порядке подписать формальное частноправовое (защищаемое судом) соглашение с властями вида «я вкладываю условные 10 млрд руб. с условием, что власти обязуются сделать (далее — список), ответственность сторон: (далее — ответственность)». Кто бы ни стал формальным автором финального законопроекта и стороной, уполномоченной подписывать инвестсоглашения на стороне власти (Минфин или отраслевые министерства), смысл и механизм его не изменятся.

Мало того, конкурирующие друг с другом стороны в правительстве явно будут добиваться включения в закон и второстепенных идей, в которых они расходятся. Почти все они для бизнеса (но не всегда для бюджета или конкретного ведомства) позитивны. Это идеи отраслевой «нейтральности» структуры—контролера соглашений (СЗПК), длинных переходных периодов для регуляторных изменений вне зависимости от инвестсоглашений (Козак), «единого окна» для инвестпроектов (СЗПК), публичности всей господдержки (Козак), бюджетного резервирования компенсаций инвесторам (Козак), включения инвестпрограмм госмонополий в список регуляторных факторов (Козак) и единого реестра мер поддержки бизнеса (СЗПК). Даже 25% этих предложений, попавших в законодательство, хороши — а споры де-факто ведутся по вопросам, интересным только самому правительству.

При этом рассчитывать, что все это будет идеально или хоть как-то работать, сложно. Вероятно, сейчас — нет (причины перечислять долго). Но хорошее неработающее законодательство на будущее лучше, чем посредственное сегодня.