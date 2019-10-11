Анатолий Пахомов стал исполнительным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»

Бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов приступил к обязанностям исполнительного директора ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Данную информацию подтвердили в пресс-службе компании.

По данным официального сайта общества, генеральным директором значится Юрий Ежов. ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» занимается реализацией нефтепродуктов, производимых группой «ЛУКОЙЛ», через розничную и мелкооптовую сеть в Южном, Северокавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах России. Является 100% дочерней компанией ПАО «ЛУКОЙЛ».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Пахомов не стал выдвигать в третий раз свою кандидатуру на пост мэра Сочи. Выборы прошли 10 сентября анонимным голосованием депутатов городского Собрания курорта. Два срока Анатолий Пахомов выбирался на пост главы прямым голосованием жителей города, каждый раз набирая свыше 70% голосов.

«Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим»,— сказал господин Пахомов в день окончания приема заявок от кандидатов на пост градоначальника.

Новым мэром Сочи выбран бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Василий Хитрых