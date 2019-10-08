Бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов ушел работать в «Лукойл»

Экс-глава олимпийской столицы Анатолий Пахомов стал исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт». Об этом “Ъ-Кубань” сообщили собственные источники. По их словам, бывший градоначальник займется стратегией развития предприятия.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Пахомов не стал выдвигать в третий раз свою кандидатуру на пост мэра Сочи. Выборы прошли 10 сентября анонимным голосованием депутатов городского Собрания курорта. Два срока Анатолий Пахомов выбирался на пост главы прямым голосованием жителей города, каждый раз набирая свыше 70% голосов.

«Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим»,— сказал господин Пахомов в день окончания приема заявок от кандидатов на пост градоначальника.

Новым мэром Сочи выбран бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Дмитрий Михеенко