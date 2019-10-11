«Достигнутые цифры — это эффект от снижения ключевой ставки ЦБ»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о рекордных результатах третьего квартала.

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России достиг $2,5 млрд. Это на 36% больше, чем было зафиксировано год назад. Результаты третьего квартала стали рекордным за последние три года, посчитали аналитики компании JLL. Брокеры уверены, что достигнутые цифры — это эффект от снижения ключевой ставки Центробанком. Ведь в итоге оно отражается на стоимости финансирования под залог активов и доходности объектов. По оценке экспертов, минимальные ставки капитализации в офисной, торговой и складской недвижимости снизились на 25 базисных пунктов.

А при условии дальнейшего смягчения монетарной политики ожидается сохранение и даже развитие данной тенденции. При этом положительная разница между ставками капитализации и стоимостью банковского финансирования в рублях будет только привлекать интерес инвесторов к российскому рынку. Ориентиром аналитики называют ставки капитализации в Москве в диапазонах от 8,5 до 10,0% для офисов и торговых центров. И от 10,5% до 12,0% для складов.

Примечательно, что лидером по размеру привлеченных инвестиций стал сегмент офисной недвижимости, его доля теперь составляет 32% от всего объема сделок. На втором месте — жилая недвижимость с долей 30%. В этот показатель вошли сделки по приобретению как участков под строительство, так и апартаментов в инвестиционных целях. Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости — у него 21%. Доля Москвы в страновом объеме инвестиций увеличилась с 63% за девять месяцев 2018 года до 73% по итогам того же периода 2019 года.