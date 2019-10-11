Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, в каких странах проживают самые привлекательные мужчины и женщины.

Сегодня, сексуальное путешествие. В каких странах проживают самые-самые женщины, ну и мужчины тоже. Я уже говорил, что терпеть не могу рейтинги, но куда от них деваться?! Итак, по мнению экспертов, женщины секси — это жительницы Ливана, Болгарии, Филиппин, Бразилии, Австралии, Англии, Колумбии. Теперь внимание, третье место — США (американки!). Без комментариев. Второе место — жительницы Барбадоса. Скажу так: они на любителя. Здешние островитянки отличаются пышными формами, темными волосами, смоляным цветом глаз, смуглой кожей и утонченными чертами лица. На Барбадосе нет культа внешности, однако каждая почти дама отличается приятными данными. А верхнюю ступень подиума в этот раз получили, и это очень приятно, женщины Армении. Карие глаза, пепельно-черные локоны, нежная кожа, соблазнительные формы — все это о них. Представительницы нации бережно относятся к своей красоте и оберегают ее как бриллиант. Предпочитают элегантный, но чувственный стиль в одежде.

Теперь, простите, переходим к сильному полу. Испанцы, датчане, нигерийцы, итальянцы, носители килтов шотландцы, англичане. И переходим к тройке призеров. Пакистанцы — третье место. Обладают притягательной восточной внешностью. Отличаются подтянутой и жилистой фигурой. Обладают харизмой, умело обольщают женщин. Не знаю. Это их мнение — женщин. Второе место — австралийцы с их белоснежной улыбкой, светлыми локонами и голубыми глазами. Спорт и здоровый образ жизни, благотворно сказываются на фигуре. И, наконец, чемпионы — Ирландцы. Их оригинальная внешность притягивает женские взгляды. Они обладают крепким спортивным телом. Внешний облик все еще имеет кельтские отголоски. Наших нет — ни среди женщин, ни среди мужчин. Но это вообще не огорчает. Мы то, знаем, кто лучшие. А санкции, дело временное.