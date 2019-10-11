Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как поменялось понятие «роскошь» в подходе к машинам.

Я думаю, едва ли кто будет спорить с тем, что автомобильный мир сегодня меняется буквально на глазах. Машины, как нам обещают, вот-вот поголовно перейдут на электротягу. Изменится форма пользования — якобы скоро большинство из нас откажется иметь автомобиль в собственности, потому что каршеринг и общественный транспорт — это менее хлопотно и очевидно дешевле. Да и еще за рулем нас заменят роботы.

Конечно же, все эти события не могут не волновать производителей автомобилей, хотя к большинству из вышеперечисленного они сами тоже приложили руку. Еще одна перемена, которая, впрочем, волнует сегодня не только автомобильные компании, — это девальвация такого понятия как «роскошь». Когда-то, если верить словарям, роскошью называли возможность иметь в своем распоряжении вещи, недоступные большинству. Но сегодня туристка из Китая может оставить в парижском бутике больше денег, чем местная барышня. А один мой знакомый придумал себе игру: в очереди на регистрацию в Шереметьево угадать, у кого из пассажирок настоящая коричневая сумка с двумя магическими буквами, а у кого — она куплена за €10 в том же Париже, только не в бутике, а на развале возле станции метро. То есть роскошь сегодня — это уже не бренд, не этикетка.

Свою версию нового понимания старого слова предложила на днях марка Infiniti, придумавшая себе новый слоган — «Роскошь, которую можно почувствовать». То есть роскошь, по мнению Infiniti, — это не столько предметы, сколько уникальный эмоциональный опыт, который мы с помощью автомобиля можем пережить, сохранить в памяти и после поделиться им со своими близкими.

Для того, чтобы сделать этот посыл более понятным, еще раньше марка сняла и разместила на YouTube несколько роликов, главным героем которых стал знаменитый американский баскетболист Стефан Карри. Вот он вместе с дочками поет в машине песню. А вот — помогает дизайнеру проектировать эксклюзивные кроссовки, вдохновляясь дизайном кроссовера Infiniti QX50. Не знаю, что там от роскоши, но выглядит, по меньшей мере, трогательно.