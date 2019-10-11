ФНС банкротит «дочку» «Метростоя»

Арбитражный суд Петербурга по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) ввел процедуру наблюдения и назначил арбитражного управляющего в дочерней структуре компании «Метрострой» — ЗАО «Тоннельный отряд – 3». Банкротный иск был подан ФНС весной.

В определении суда указано, что задолженность компании «Тоннельный отряд – 3» по налоговым платежам составляет почти 102 млн руб.

Подрядчик выполняет работы на новом участке Красносельско-Калининской (коричневной) линии метро. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, заседание по делу назначено на 27 ноября.

В «Метрострое», по данным «Фонтанка.ру», готовы обеспечить трудоустройство сотрудников «Тоннельного отряда – 3».