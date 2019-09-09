Проложены 1,5 км нового участка Красносельско-Калининской линии метро

Рабочие ЗАО «Тоннельный отряд-3» 8 сентября установили 1500 кольцо левого перегонного тоннеля в сторону будущей станции метро «Путиловская» в Петербурге. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Напомним, что работа по проходке тоннеля началась осенью 2018 года. В июле было установлено тысячное кольцо.

На участке Красносельско-Калининской линии проектом предусмотрено создание двух однопутных тоннелей диаметром 5,6 метров каждый. Длина каждого составит более 5 км. Проходка ведется с помощью Ясиноватского тоннелепроходческого комплекса образца 1975 года.

Предполагаемый срок завершения строительства линии от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» — конец 2022 года.