Toyota разработала электробеспилотник с искусственным интеллектом

Toyota LQ. Фото: Toyota

Toyota LQ. Фото: Toyota

Toyota LQ. Фото: Toyota

Новая модель представляет собой модернизированный вариант прототипа Toyota Concept-i, показанного на выставке потребительской электроники CES-2017 в Лас-Вегасе. Toyota LQ получила 4-дверный кузов и отличается расширенным, по сравнению с предшественником, функционалом.

Электромобиль получил автопилот уровня Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления человеком) и искусственный интеллект Yui, который может распознавать эмоции и самочувствие водителя и пассажиров, подстраивая под это маршрут движения, работу климатической установки, способ вывод информации (звук, дисплей, тактильные ощущения), а при необходимости может перейти в полностью автономный режим движения.

Машину оснастили сиденьями, способными расслаблять или взбадривать водителя, функцией Valet Parking System для самостоятельной парковки, системой проекции информации на дорогу Digital Micromirror Device, а также особым покрытием, способным очищать окружающий воздух.

Напомним, ранее Toyota показала прототип предсерийного водородного седана Mirai второго поколения.