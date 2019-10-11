Развитие безналичных операций на Юге России - результат успешного сотрудничества Сбербанка, Южного ГУ Банка России и региональных органов власти

На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоялась рабочая встреча председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова и начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца. Основными темами для обсуждения стали вопросы развития безналичных операций и повышения финансовой доступности на Юге и Северном Кавказе.

Сбербанк играет основополагающую роль в создании инфраструктуры для развития безналичных операций в стране – это самая разветвленная филиальная сеть, включая сеть банкоматов и устройств самообслуживания. Сбербанк сегодня – это 92 млн активных клиентов, из которых 63 млн – это активные пользователи цифровых каналов, 14 тысяч отделений по всей России, более 77 тысяч банкоматов и устройств самообслуживания.

На Юге и Северном Кавказе 1600 филиалов и 10 тыс. банкоматов и устройств самообслуживания Сбербанка, а также более 17 млн. активных клиентов.

Развивая и обслуживая традиционные сферы безналичной оплаты физических лиц, банк активно проникает и в новые:

- эквайринг на транспорте – на сегодняшний день на территории обслуживания успешно реализован проект в 8 городах, а это почти 3,5 тысячи бортов, которые обслуживают 3,7 млн. жителей.

- создание инфраструктуры безналичных платежей в МФЦ. Уже в 4 из 11 обслуживаемых банком субъектах в МФЦ реализуется возможность для приема безналичной оплаты за услуги, в планах - тираж на все субъекты

Достижение текущего уровня развития безналичных операций стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Юго-Западного банка Сбербанка с Южным ГУ Банка России и региональными органами власти. Особая роль Центрального банка в данном вопросе – это координация участников рынка по вопросу развития безналичных расчетов в регионе, в рамках которого банк принимает активное участие в реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры, повышению финансовой грамотности населения, обмену лучшими практиками.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Совместная работа Сбербанка, Южного ГУ Банка России и региональных органов власти - залог дальнейшего успешного развития безналичной инфраструктуры юга и республик Северного Кавказа. Одним из успешных примеров сотрудничества стал проект «Безналичный Дагестан», стартовавший в 1 полугодии 2018 года. По нему уже можно отметить первые результаты: в 1,6 раза увеличился объем безналичного торгового оборота, в 1,5 раза увеличился объем безналичных платежей ЖКХ, а объем платежей за образовательные услуги – в 3 раза. Опыт проекта «Безналичный Дагестан» мы тиражируем на все республики».

Результатом встречи с Южным ГУ Банка России стали договоренности, в рамках которых планируется мероприятия для населения по финансовой грамотности и доступности в сельской местности финансовых услуг.

В России в сельской местности проживает 45 млн человек, из них более 50% являются клиентами Сбербанка. На сегодняшний день наряду с традиционными формами обслуживания — офисами и устройствами самообслуживания — банк внедряет новый формат — банковские платежные агенты. Они эффективно используются в небольших населенных пунктах с численностью менее тысячи человек. Сегодня по стране 2300 агентских точек в 76 субъектах федерации, к концу года цифра увеличится до 3 тысяч.

На Юге и Северном Кавказе открыто более 300 агентских точек. Банковскими агентами выступают торговые точки, которые работают с эквайрингом Сбербанка. Предприниматели получают дополнительные бонусы, а население — весь необходимый спектр услуг. Сегодня в наших агентских точках можно снять наличные, совершив минимальную покупку. В дальнейшем перечень операций будет расширен, уже в этом году Сбербанк начнет тестировать новые возможности.