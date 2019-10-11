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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

В гробах прибавилось конечностей

Костромская прокуратура разбирается с тайным захоронением ампутированных ног и рук в чужие могилы

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Прокуратура Костромской области начала проверку фактов захоронения ООО «Федеральный похоронный дом» ампутированных конечностей пациентов городских больниц в могилах одиноких пенсионеров. По закону биологический материал после ампутаций должны сжигать в крематориях или хоронить в специально отведенных местах на кладбищах. В департаменте здравоохранения Костромской области “Ъ” сообщили, что местные медучреждения расторгли договоры с «Федеральным похоронным домом» «сразу после появления информации о некорректной утилизации отходов». Это уже не первый скандал, в котором фигурирует это похоронное агентство.


Поводом для прокурорской проверки послужили материалы областных СМИ, в которых сообщалось о том, что частное ритуальное агентство ООО «Федеральный похоронный дом» занималось незаконным захоронением человеческих рук и ног в гробы одиноких людей, в основном тех, кто умирал в домах-интернатах. По закону биологический материал после ампутаций должен быть утилизирован по определенным правилам: его либо хоронят на специально отведенных территориях кладбищ, либо сжигают в крематориях.

Как рассказывал изданиям сотрудник ритуального агентства, у «Федерального похоронного дома» был заключен договор с ярославским зоокрематорием, однако, видимо не желая платить за услуги, агентство продолжало тайные подзахоронения.

Договоры со специализированными организациями заключают медицинские учреждения через торги и исключительно с организациями, которые по закону имеют лицензию на утилизацию данных отходов, рассказал “Ъ” замначальника департамента здравоохранения Костромской области Дмитрий Новиков: «Медицинские учреждения Костромской области расторгли договоры с "Федеральным похоронным домом" сразу после появления информации о некорректной утилизации отходов. В настоящее время ни у департамента, ни у лечебных организаций региона нет никаких отношений и договоров с этой фирмой. В правоохранительные органы и прокуратуру направлены обращения с просьбой дать правовую оценку и проверить эти факты».

«По итогам проверки прокуратуры будет дана юридическая оценка действиям уполномоченных лиц и организаций, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования,— заверила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова.— Результаты проверки будут доведены до сведения общественности».

Будет ли это эксгумация, или проверка будет проводиться иначе, в прокуратуре не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Директор «Федерального похоронного дома» Максим Караськов комментировать ситуацию корреспонденту “Ъ” отказался.

Это не первый «похоронный» скандал, в центре которого оказывается ООО «Федеральный похоронный дом». В марте 2019 года жители жаловались, что не могли получить более недели из областного морга для погребения тела усопших родственников. Вовремя не проводилось вскрытие, морг был переполнен, тела лежали на столах и полу в отапливаемом помещении вне холодильных камер. Жалобами родственников занимался Следственный комитет региона, который выяснил, что на местном рынке ритуальных услуг агентство является фактически монополистом.

Ольга Вахоничева, Кострома


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