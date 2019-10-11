Отчет о голосовании за место для строительства храма святой Екатерины будут публиковать каждые два часа

Председатель горизбиркома Вадим Антошин заявил, что екатеринбуржцы смогут наблюдать за всеми изменениями в ходе опроса о месте строительства храма святой Екатерины на портале администрации города и на сайте комиссии. Информация об открытии пунктов проведения опроса, о явке горожан, о процессе самого опроса будет обновляться раз в два часа. К таким мерам организаторы приходят ради чистоты и прозрачности процедуры.

На сегодняшний момент уже завершено формирование корпуса общественных наблюдателей. За ходом опроса будут следить 182 наблюдателя, 29 из которых входят в движение по защите честных выборов «Голос». Экзитпол - опрос участников голосования после завершения процедуры, также будут публиковать на сайте «Центра общественных инициатив», отметил представитель организации Андрей Пономарев.

Вадим Антошин добавляет, что общественные наблюдатели и организаторы никого агитировать не будут. Однако горожанам призывать проголосовать за тот или иной вариант не запрещено, ведь в официальном положении об опросе понятия «агитация» просто нет.

Напомним, что опрос по месту строительства храма, пройдет 13 октября, в этот день будет работать 51 участок с 8:00 до 20:00. До 14 октября избирком должен подсчитать результаты и подписать протокол опроса.

Анна Макушина