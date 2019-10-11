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Продажи кроссовера Aston Martin в России начнутся летом 2020 года

Компания Aston Martin начнет продажу первого в своей истории кроссовера DBX на российском рынке летом 2020 года, сообщает газета «Авторевю».

Машина технически будет унифицирована с новым кроссовером Mercedes-Benz GLE, представленным осенью 2018 года. Британская модель позаимствует у немецкой бензиновый двигатель, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод и ряд других систем, включая электронику и системы активной безопасности.

По информации издания, российский дилер в рамках закрытой презентации новой модели уже собрал более 30 предзаказов на автомобиль. При этом стоимость серийного Aston Martin DBX пока не названа. Напомним, кроссовер будет публично показан в декабре 2019 года.

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