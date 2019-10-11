Суд Екатеринбурга отказал участнице конкурса «Мисс бикини» в иске на организаторов из-за накрутки лайков

Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрел иск одной из участниц конкурса «Мисс бикини» Екатерины Мак к организаторам конкурса ООО «Кит Екатеринбург» (аквапарк «Лимпопо»), который прошел в конце мая. Она требовала, чтобы руководство аквапарка пересмотрело итоги и присудили ей первое место, а не восьмое, однако суд с ней не согласился и отказал в иске. Об этом «Ъ-Урал» сообщила представитель истца Александра Зорина.

Напомним, конкурс «Мисс бикини» аквапарк «Лимпопо» провел в мае. По его условиям, участницы выкладывали фото в соцсети. Побеждала фотография, набравшая максимальное количество лайков суммарно в Instagram и «ВКонтакте». Екатерина Мак заявила, что накануне подведения результатов она лидировала с 2,7 тыс. голосами, при этом результаты ее соперниц, занявших призовые места, были ниже. Как госпожа Мак пояснила на суде, подрядчик аквапарка, отвечавший за проведение конкурса, обвинил ее в «накрутке» лайков. Проверить это он смог при помощи специальной программы. Сама Екатерина Мак при помощи той же программы «накрутки» у себя не обнаружила. По ее словам, представители аквапарка признали ошибку подрядчика, проводившего конкурс, и их маркетолог предлагала госпоже Мак «абонемент в аквапарк на полгода, первое место и сертификат в магазин косметики». «Я предложила все переговоры вести в письменном виде, после чего представители аквапарка начали игнорировать меня вообще везде»,— рассказала госпожа Мак в суде. По мнению представителя ответчика Айгуль Шаиховой, у истца отсутствуют доказательства нарушений при проведении конкурса, а также компетенции, чтобы проверить достоверность подсчета результатов.

Госпожа Зорина подчеркнула, что истец намерена обжаловать решение. «У них есть только протокол подсчета результатов, но они не доказали, что накрутки действительно были, поэтому проверить правильность подсчета голосов не представляется возможным»,— отметила она.