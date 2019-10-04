Участница конкурса «Мисс бикини» в Екатеринбурге подала в суд на организаторов из-за накрутки лайков

Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает иск одной из участниц конкурса «Мисс бикини» Екатерины Мак к организаторам конкурса ООО «Кит Екатеринбург» (аквапарк «Лимпопо»), который прошел в конце мая. Она требует, чтобы руководство аквапарка пересмотрело итоги и присудили ей первое место, а не восьмое.

По условиям конкурса, участницы выкладывали конкурсные фото в соцсети. Та фотография, которая набрала максимальное количество лайков суммарно в Instagram и «ВКонтакте», должна была победить. Екатерина Мак заявила, что накануне подведения результатов она лидировала с 2,7 тыс. голосами, при этом ее соперницы, занявшие призовые места, набрали меньше лайков. Как госпожа Мак пояснила на суде, подрядчик аквапарка, отвечавший за проведение конкурса, обвинил ее в «накрутке» лайков. Проверить это он смог при помощи специальной программы. Впрочем, Екатерина Мак при помощи той же программы «накрутки» у себя не обнаружила.

По ее словам, представители аквапарка признали ошибку подрядчика, проводившего конкурс. «Маркетолог аквапарка Анастасия Лапшина звонила мне и сказала, что подрядчик ошибся, и предлагала абонемент в аквапарк на полгода, первое место и сертификат в магазин косметики. Я предложила все переговоры вести в письменном виде, после чего представители аквапарка начали игнорировать меня вообще везде»,— рассказала госпожа Мак в суде.

Представитель истца Александра Зорина настаивает на том, что протокол подведения итогов конкурса был поддельным. «Согласно договору подрядчика с аквапарком, протокол должен был быть представлен 31 мая в 23:39, при этом конкурс должен был длиться до конца того же дня, а время определения накруток с помощью соответствующих программ составляет 120-150 минут на одного пользователя»,— подчеркнула она. Госпожа Зорина добавила, что в условиях конкурса не указано, каким образом эти лайки засчитываются и как «накрученные» лайки вычленяются из общего количества. Чтобы пояснить это, истец ходатайствовал о вызове в суд подрядчика, проводившего конкурс.

Представитель ответчика Айгуль Шаихова отметила, что определение лайка дается в справке соцсети Instagram, и оно исключает возможность считать таковыми «накрученные» отметки. По ее мнению, у истца отсутствуют доказательства нарушений при проведении конкурса, а также компетенции, чтобы проверить достоверность подсчета результатов.

Суд продолжится в следующую пятницу, 11 октября, ожидается, что на него явится подрядчик, проводивший подсчет результатов конкурса.