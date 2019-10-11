Главное здание Анкор Банка выставили на продажу за 152 млн рублей с понижением цены

Конкурсный управляющий разорившего казанского Анкор Банка - Агентство по страхованию вкладов вновь выставило на торги главное здание кредитного учреждения, которое находится на улице Братьев Касимовых, 47. Согласно данным на сайте информационного центра по реализации активов, с 6 декабря по 29 января 2020 года объект будет продаваться за 152 млн руб. В дальнейшем в случае отсутствия покупателей сумма будет снижаться.

Покупателю предлагается четырехэтажное здание площадью свыше 1,7 тыс. кв.м с гаражом-мастерской (250,5 кв.м) и обычным гаражом (145,6 кв.м). Помимо этого, отдельным лотом выставлено на торги нежилое помещение Анкор Банка на Сибирском тракте, 32 площадью 121,7 кв. м за 8 млн руб.

Летом прошлого года АСВ уже выставляло на продажу главное здание Анкор Банка вместе с другими нежилыми зданиями и земельным участком на улице Братьев Касимовых. Тогда сумма составляла 256 млн руб. с понижением цены.

Ранее сообщалось, что главное здание Интехбанка выставлено на торги за 155 млн руб. с понижением цены.

"Ъ-Казань"