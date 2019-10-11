Спецпредставитель Путина призвал быть готовыми к повторению утечек баз данных

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что утечки баз данных клиентов будут повторяться по примеру того, что произошло в Сбербанке. Он посоветовал пользоваться «информационной гигиеной».

«В стратегии любого домохозяйства и человека должна быть готовность к этому. В том числе здесь важно пользоваться информационной гигиеной, отслеживать уже совершенные утечки. Есть даже специальные сервисы, которые сравнивают, не утекли ли ваши пароли от интернет-сервисов в общественный доступ»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Утечки данных неизбежны, так как большинство из них связаны не с технологическими проблемами, а с профессиональными, считает спецпредставитель президента. «Практически невозможно создать систему, которая была бы неуязвима к атакам, когда не хакеры взламывают снаружи, а люди изнутри, имеющие допуск к информации, эти данные вытаскивают»,— сказал господин Песков. По его мнению, это также сигнал всем держателям информационных баз данных — «классический способ защиты уже не работает». Спецпредставитель считает, что информацию нужно переводить в распределенные базы и предоставлять их только по запросу.

По данным “Ъ”, на черном рынке могли оказаться данные о 60 млн кредитных картах Сбербанка. В организации подтвердил кражу данных 5 тыс. человек. Президент Сбербанка Герман Греф после этого пообещал существенно изменить систему защиты.

Подробнее о масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».