СК начал проверку по размещенному в соцсетях видео с избиением девочки в Ижевске

СК по Удмуртии начал доследственную проверку по факту размещенного в соцсетях видео с избиением девочки-подростка сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Устиновского района Ижевска. В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.