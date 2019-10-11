11 октября, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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СК начал проверку по размещенному в соцсетях видео с избиением девочки в Ижевске

СК по Удмуртии начал доследственную проверку по факту размещенного в соцсетях видео с избиением девочки-подростка сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Устиновского района Ижевска. В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

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