СМИ: Подполковника полиции уволили из ГУ МВД Петербурга за двойное гражданство

Очередные кадровые перестановки произошли в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — рапорт об отставке подал недавно назначенный начальником контрольно-ревизионного управления главка подполковник полиции Георгий Коносов, проработавший в этой должности всего три месяца.

По официальным данным, господин Коносов уволился «по соглашению сторон», однако, как сообщает «Фонтанка.ру», поводом для его отставки могла послужить информация о наличие у подполковника полиции двойного гражданства — грузинского. Эту версию в ГУ МВД, впрочем, официально не озвучивают.

Отметим, что в числе прочего Георгий Коносов в петербургском управлении полиции исполнял обязанности заместителя начальника по тылу. Эта должность в ГУ МВД стала вакантной после выведения из штата генерал-майора Ивана Абакумова.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в отношении последнего было возбуждено уголовное дело из-за возможного мошенничества с больничным листом.