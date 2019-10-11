Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру в Марьино. По его словам, прокурор Москвы направил соответствующие документы в суд по иску о взыскании более 4 млн руб. с организаторов оппозиционных акций 27 июля и 3 августа в Москве. Деньги требуют в качестве компенсации за привлечение Росгвардией дополнительных сил для работы на несогласованных митингах и шествиях. Черемушкинский суд Москвы не удовлетворил просьбу прокуратуры.

«Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру,— написал господин Навальный в Instagram.— И бравая Росгвардия сообщила ему, прокурору, что была вынуждена задействовать на этих акциях своих людей (ну действительно, это же не является их обычной работой, за которую им платят зарплату) и выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 млн руб. И теперь они хотят, чтобы эти 4 млн им вернули организаторы акции».

«Чтобы гарантировать возврат денег, он (прокурор.— “Ъ”) требует арестовать единственный существенный объект имущества гражданина Навального А. А. — его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 кв. м»,— добавил оппозиционер.

Позднее стало известно, что Черемушкинский суд Москвы еще 9 сентября отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте. Решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, прокуратура требует взыскать 2,56 млн руб. с Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Алексея Навального, Олега Степанова и Любови Соболь за акцию 27 июля. По второму иску потребовали еще 2,38 млн руб. с госпожи Соболь и Георгия Албурова за шествие 3 августа. Досудебная беседа назначена на 21 октября.

Подробнее об иске к организаторам протестов — в материале “Ъ” «Оппозиционерам прислали счет за услуги Росгвардии».