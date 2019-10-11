Вклады юрлиц Южного филиала Газпромбанка выросли на 59%

По итогам января-сентября текущего года розничный кредитный портфель Южного филиала Газпромбанка вырос на 13% и составил 37,4 млрд руб. Средства физлиц, в том числе срочные вклады, с начала года выросли на 21% и составили 55,1 млрд руб. Портфель кредитов юрлицам вырос на 59 % и составил 90,1 млрд руб. Средства юридических лиц с начала года выросли на 10% и составили 30,3 млрд руб., сообщили в кредитной организации.

Отметим, что накануне, 10 октября, в Краснодаре открылся обновленный офис Южного филиала Газпромбанка по Дмитриевской дамбе, 11. В нем возможны вклады, потребительские и ипотечные кредиты, денежные переводы, валютно-обменные операции и прочее. Кроме того, в офисе установлен круглосуточный банкомат.

Как ранее сообщал “Ъ”, Газпромбанк вошел в тройку лидеров среди кредитных организаций России. На первом месте находится Сбербанк, на втором – ВТБ. Также в ТОП-5 входят Альфа-Банк и Россельхозбанк.

Василий Хитрых