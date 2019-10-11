11 октября, пятница
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Bentley Flying Spur получил версию Blackline

Компания Bentley представила новый вариант оформления седана Flying Spur — исполнение Blackline.

Автомобиль получил черный декор, который меняет хромированную отделку на всех деталях — от решетки радиатора до фирменной эмблемы на капоте. Седан оснащается 21-дюймовыми колесными дисками, а в качестве вариантов окраски кузова доступны 17 цветов.

Напомним, премьера нового Bentley Flying Spur состоялась в июне 2019 года. Ранее марка представила спецверсию First Edition.

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