Bentley Flying Spur получил версию Blackline

Bentley Flying Spur Blackline. Фото: Bentley

Bentley Flying Spur Blackline. Фото: Bentley

Автомобиль получил черный декор, который меняет хромированную отделку на всех деталях — от решетки радиатора до фирменной эмблемы на капоте. Седан оснащается 21-дюймовыми колесными дисками, а в качестве вариантов окраски кузова доступны 17 цветов.

Напомним, премьера нового Bentley Flying Spur состоялась в июне 2019 года. Ранее марка представила спецверсию First Edition.