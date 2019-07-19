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Bentley представила эксклюзивный седан Flying Spur First Edition

Компания Bentley представила эксклюзивный седан Flying Spur First Edition на базе модели нового поколения.

Автомобиль отличается особым декором кузова с шильдиками First Edition, изображением флага Великобритании с цифрой «1», эмблемами спецверсии на подголовниках сидений и накладках порогов. В оснащение седана войдут 22-дюймовые колесные диски из линейки Mulliner Driving Specification, а также пакет оборудования Touring Specification.

Презентация новинки состоялась на встрече Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, участники которого смогут приобрести Bentley Flying Spur First Edition на благотворительном аукционе.

Напомним, премьера нового Bentley Flying Spur состоялась в июне 2019 года.

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