В ТОСЭР «Новотроицк» появится пятый резидент

Власти Оренбуржья одобрили заявку ООО «Новотроицкая металлургическая компания» (ООО «НМК») на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новотроицк». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Руководство предприятия планирует к 2022 году производить 1,1 тыс. т ферросплавов в год и создать более 20 рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 24 млн руб.

На территории Оренбургской области моногорода Новотроицк и Ясный имеют официальный статус ТОСЭР. В настоящее время на их территории работают 10 резидентов: 4 – в Новотроицке и 6 – в Ясном.

Ранее сообщалось, что в ТОСЭР Новотроицка предполагается наладить выпуск магнезиальных огнеупоров и запустить гидрометаллургическое производство никеля и кобальта.

Андрей Сазонов