В ТОСЭР Новотроицка наладят производство никеля и кобальта

Рыборазведение с использованием местных ресурсов планируется развивать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новотроицке.

Об этом сообщает региональное правительство по итогам рабочей поездки врио губернатора Дениса Паслера на восток региона.

Также в ТОСЭР Новотроицка предполагается наладить выпуск магнезиальных огнеупоров и запустить гидрометаллургическое производство никеля и кобальта. В ТОСЭР Ясный в будущем будет налажен выпуск современной упаковочной тары для сыпучих продуктов и веществ. Кроме того, на этой площадке будет запущено производство специальных мастичных добавок, повышающих прочность и качество дорожного покрытия и выпуск запчастей для железнодорожного транспорта.

В настоящее время в Новотроицке и Ясном есть по три – пять потенциальных резидентов с готовыми проектами. В настоящее время они ожидают расширения перечня видов экономической деятельности (ОКВЭД), допустимой в ТОСЭР.

Георгий Портнов