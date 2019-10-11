Porsche и Boeing совместно разработают летающий автомобиль

Немецкий автопроизводитель Porsche и американская аэрокосмическая корпорация Boeing договорились о партнерстве в разработке электрического летающего автомобиля и изучении «будущего личного городского воздушного транспорта премиум-класса».

Boeing, Porsche и дочерняя компания Boeing, Aurora Flight Sciences, займутся разработкой концепта электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки премиум-класса. Именно летательные аппараты вертикального взлета и посадки считаются сейчас оптимальным вариантом для будущего городского воздушного транспорта. Разработкой подобных устройств занимаются и многие другие компании, включая Uber.

Boeing и Porsche собираются создать международную команду, которая будет изучать разные аспекты городского воздушного транспорта и распространения городского движения в воздушном пространстве. В заявлении компаний не говорится о том, какие средства они собираются инвестировать в этот проект и к какому сроку планируется представить первые результаты.

В последнее время автопроизводители начали активно создавать СП по высокотехнологичным проектам — от разработок беспилотных автомобилей и электромобилей до летающих автомобилей. Среди последних примеров — партнерство Volkswagen и Ford, а также BMW и Daimler.

Яна Рождественская