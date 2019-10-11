«Галс-Девелопмент» завершила строительство волейбольной арены для СК «Динамо»

Компания «Галс-Девелопмент» сообщает об окончании строительно-монтажных работ на волейбольной арене на 3,5 тыс. зрителей в составе МФК Match Point (ул. Василисы Кожиной, вл. 13). Общая площадь спортивного комплекса составляет 23 тыс. кв. м. Фасады шестиэтажной арены, возведенной на участке 2,7 га, выполнены с использованием стеклянных витражей, натурального камня — юрского известняка и ламелей — специальных конструкций с вертикальными солнцезащитными панелями.

В настоящее время генеральный подрядчик — компания ФОДД проводит индивидуальные комплексные испытания инженерных систем и осуществляет передачу комплекса спортивному клубу «Динамо», который будет использовать объект в качестве постоянной тренировочной базы. Ввод в эксплуатацию волейбольной арены МФК Match Point запланирован на IV квартал 2019 года — одновременно с кварталом апартаментов.

«Компания “Галс-Девелопмент” завершила строительство важного городского объекта — волейбольной арены в составе МФК Match Point. Спортивный комплекс построен на самом высоком уровне, оснащен мультимедийным комплексом и системами безопасности. В настоящее время мы осуществляем передачу арены клубу “Динамо”, выполняя в срок взятые на себя обязательства. Мы уверены, что запуск объекта будет способствовать развитию российского волейбола»,— комментирует Иван Зуев, вице-президент «Галс-Девелопмент».

Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Объект включает в себя два тренировочных поля общей площадью 1,6 тыс. кв. м, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залами, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов. Колористическое решение комплекса выполнено в официальных цветах спортивного общества «Динамо».

Волейбольная арена спроектирована по принципу трансформера с возможностью проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу. В центральной части на высоте 16 метров установлен светодиодный медиаэкран весом 12 тонн для трансляции спортивной информации и видеоконтента для болельщиков. Для посетителей арены организована отдельная парковка.

Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году. Помимо спортивной инфраструктуры проект включает в себя 1551 апартамент бизнес-класса площадью от 28 до 185 кв. м.

МФК Match Point является победителем премии Urban Awards 2015 в номинации «Премьера года». В 2016 году комплекс победил в номинации «Новостройка Москвы №1» в рамках ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости». Актуальные новости со строительной площадки публикуются на сайте проекта https://matchpointhouse.ru/.