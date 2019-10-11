В Ростове задержали сбежавшего из больницы заключенного

Вчера в Ростове сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области задержали осужденного Алексея Савченко, сбежавшего 7 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Его отправили обратно в колонию, а материалы в отношении осужденного направили по подследственности для принятия процессуального решения.

Заключенный колонии-поселения Ростова Алексей Савченко сбежал из городской больницы, куда его привезли для консультации и оказания медицинской помощи.

«В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории соответствующего муниципального образования. Могут носить гражданскую форму одежды, иметь при себе деньги и ценные вещи»,— говорится в сообщении.

Савченко был осужден на три года колонии-поселения за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Дарья Голякова