11 октября, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области

В Ростове задержали сбежавшего из больницы заключенного

Вчера в Ростове сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области задержали осужденного Алексея Савченко, сбежавшего 7 октября, сообщает пресс-служба ведомства. Его отправили обратно в колонию, а материалы в отношении осужденного направили по подследственности для принятия процессуального решения.

Заключенный колонии-поселения Ростова Алексей Савченко сбежал из городской больницы, куда его привезли для консультации и оказания медицинской помощи.

«В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории соответствующего муниципального образования. Могут носить гражданскую форму одежды, иметь при себе деньги и ценные вещи»,— говорится в сообщении.

Савченко был осужден на три года колонии-поселения за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя