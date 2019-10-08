В Ростове сбежал заключенный колонии-поселения

Отбывающий наказание в колонии-поселении Ростова осужденный Алексей Савченко сбежал из городской больницы, куда его привезли для консультации и оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области

«В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории соответствующего муниципального образования. Могут носить гражданскую форму одежды, иметь при себе деньги и ценные вещи»,— говорится в сообщении.

Савченко был осужден на три года колонии-поселения за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Сейчас сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области совместно с полицейскими проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти беглеца.

Дарья Голякова