По факту избиения нижегородца полицейскими возбудили уголовное дело

Потерпевший Игорь Крайнов Фото: Комитет против пыток

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков нижегородского УМВД по факту избиения Игоря Крайнова, сообщает Комитет против пыток (КП). Напомним, пострадавший обвинил двоих полицейских в применении физической силы при задержании и в подбрасывании ему наркотиков.

«Реакции следователя на жалобу потерпевшего о подбросе наркотиков пока нет»,– сообщает КПП, указывая, что все действия сотрудников полиции зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как ранее “Ъ-Приволжье” сообщил источник в правоохранительных органах, Игоря Крайнова задержали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, так как он находился в разработке. В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта»).

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Камерный момент»

Анастасия Еремина