США продолжат сотрудничество с «Роскосмосом» в случае задержки пилотируемой программы

США будут использовать ракеты «Союз», если произойдет задержка в собственной пилотируемой программе, рассказал руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн во время визита в SpaceX. Сотрудничество с «Роскосмосом» нужно, чтобы гарантировать работу американских космонавтов на Международной космической станции (МКС).

«Мы не хотим платить $85 млн каждый раз, когда запускаем американского космонавта на ракете "Союз"... Мы продолжим работать с "Роскосмосом", чтобы гарантировать, что у нас будут американские космонавты на МКС в качестве страхового полиса, потому что до запуска коммерческого экипажа все еще остается некоторое обучение»,— сказал господин Брайденстайн (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, партнерство с Россией «очень хорошо и крайне важно».

Глава NASA считает, что России и США удается сохранить сотрудничество в космосе, несмотря на политические разногласия.

Ранее сообщалось, что NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз».