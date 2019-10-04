NASA попросило «Роскосмос» перенести запуск «Прогресса», чтобы не мешать стыковке Dragon к МКС

NASA попросило «Роскосмос» перенести с 6 декабря пуск грузового корабля «Прогресс МС-13», чтобы не мешать стыковке американского грузовика Dragon к МКС, запланированной на тот же день, сообщили «РИА Новости» в американском ведомстве.

«NASA отправило "Роскосмосу" запрос о том, чтобы урегулировать ситуацию со сближением Dragon (с МКС.— “Ъ”)»,— сказал представитель NASA . По его словам, сейчас российская сторона рассматривает возможность отправить «Прогресс» как до, так и после Dragon.

Как сообщили в NASA, грузовой корабль SpaceX Dragon планируют отправить к МКС 4 декабря. Ожидается, что 6 декабря он приблизится к станции, где его захватит рука-манипулятор и пристыкует к МКС.

Crew Dragon — пилотируемый корабль, разработанный компанией Илона Маска SpaceX по заказу NASA. Корабль предназначен для доставки людей на МКС и возвращения космонавтов на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использовать корабль для туристических полетов.

Возникнут ли у «Роскомоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».