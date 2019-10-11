В Магнитогорске пройдет открытый Кубок УрФО по мотокроссу

Завтра, 12 октября, в городе уже во второй раз пройдет открытый Кубок УрФО ДОСААФ по мотокроссу. Ожидается, что в нем примут участие около 70 спортсменов из Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей и Казахстана -профессионалы и любители.



В Магнитогорске соревнования по мотокроссу различных уровней не проводились в течение последних трех лет, так как прежняя трасса на левом берегу, в связи с введением новых норм землепользования, не может более использоваться в этом качестве. В нынешнем году был выделен новый участок – в районе бывшего пляжа строителей, на территории парка Ветеранов, где ранее проводились соревнования по мотоболу. Здесь создана новая трасса длиной 1400 метров для этого зрелищного экстремального вида спорта. Она уже неоднократно использовалась для тренировочных заездов, но соревнования принимает впервые. На трассе есть возможность делать высокие прыжки, классические элементы супермотокросса, устроены трибуны. Она будет развиваться и далее при поддержке ПАО «ММК» и администрации города – главных организаторов предстоящих соревнований.

– Наши спортсмены постараются показать отличный результат, – говорит председатель МО ООГО ДОСААФ России «Металлург» Орджоникидзевского района Виктор Коржов. - Главная цель – выиграть свои заезды у других участников. А соперники у нас на Урале очень сильные. У зрителей будет отличная возможность увидеть не только магнитогорских мотоциклистов, но и спортсменов мирового уровня из других городов.

Открытый кубок УрФО уже внесен в календарь спортивных мероприятий и на будущий год, а вместе с ним и такие полюбившиеся фанатам технических видов спорта состязания как «Первая грязь», эндуро, автогонки и другие – новая трасса даст Магнитке эту возможность.

Торжественное открытие соревнований на Кубок УрФО по мотокроссу состоится завтра, в 12 часов, по адресу: улица Тургенева, 11.