Рыбаки потеряли 150 млрд рублей с 1991 года из-за морской границы с Аляской

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявила, что рыбопромышленная отрасль потеряла более 150 млрд руб. из-за морской границы, установленной в 1991 году между СССР и США. Президент организации Герман Зверев направил подсчеты в письме председателю Совета федерации (СФ) Валентине Матвиенко, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Морскую границу между Аляской и Чукоткой с Камчаткой установили министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Из-за этого территория для рыболовного промысла уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. США ратифицировали соглашение в 1991 году, а СССР и Россия не одобрили его до сих пор.

По данным ВАРПЭ, с 1991 по 2002 год рыбаки потеряли около 70 млрд, а до 2017-го — еще 80–100 млрд руб. Потенциальный вылов за этот период оценивается в 1,2–1,4 млн т рыбы. В ассоциации отмечают, что речь идет только о рыбопромышленной отрасли, возможен ущерб и другим отраслям экономики.

В СФ тему границы на Аляске поднимали на заседании 9 октября. Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров сказал, что соглашение нарушает интересы России. Госпожа Матвиенко после этого поручила комитетам проработать вопрос. Она пообещала доложить президенту, если найдется вариант решения проблемы.

О том, как Конгресс США ратифицировал соглашение,— в материале “Ъ” 1991 года «Кусок Берингова моря разделил судьбу Аляски».

О том, какой была подлинная цель продажи Аляски,— в материале “Ъ История”.