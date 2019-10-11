Активист Виктор Балдин сообщил о своем задержании из-за постов в соцсетях

В Екатеринбурге полиция задержала активиста Виктора Балдина. О том, что его везут в городское УМВД на Фрунзе,74, он сообщил у себя на странице в facebook.

По предварительной информации, он задержан за распространение экстремистских материалов в сети интернет. О каких конкретно постах идет речь, пока неизвестно.

В последнее время господин Балдин появлялся в повестке в связи со своими планами провести митинг против опроса о площадке под строительство храма святой Екатерины. Власти ему отказали в проведении акции, он обжаловал этот отказ в суде.

Опрос пройдет 13 октября.

О том, как он будет организован, читайте в материале «За опросом присмотрят 12»