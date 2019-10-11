В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников за 2015–2018 годы, превысила 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков. Было изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк—Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб.

Предполагаемым организатором вывода средств МВД назвало 34-летнюю женщину, ее имя и фамилия не раскрываются. Ей уже предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.