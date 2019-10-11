Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов

Первая масштабная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского продолжалась 14 часов. В ней приняли участие 300 журналистов, господин Зеленский ответил на более 500 вопросов. По его словам, «это были вопросы, касающиеся главного».

«Ответил на все. На некоторые (вопросы.— “Ъ”), вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно — устал»,— написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Пресс-марафон начался накануне, 10 октября, он прошел в фудкорте Kyiv Food Market. Планировалось, что группы из десятка журналистов будут сменять одна другую каждые 20 минут или полчаса, но уже первая группа сильно задержалась. Господин Зеленский рассказал, в частности, что хочет укрепить отношения с США, готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и что своей целью ставит прекращение войны в Донбассе.

Подробности пресс-марафона президента Украины читайте в публикации “Ъ”.