Для спасения Саши Неволиной не хватает 753 272 руб.

Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «У девочки деформирована стопа, мышцы правой голени сильно ослаблены. На сегодняшний день из-за укорочения бедра и голени правой ноги разница в длине ног у Саши составляет восемь сантиметров. До сих пор девочка передвигалась с помощью специального аппарата. Но она растет, аппарат ей уже не помогает, начинает причинять физические неудобства. Мы планируем помочь Саше — провести этапное хирургическое лечение, в ходе которого удлиним кости бедра и голени, выведем правую стопу в правильное положение».

Стоимость операций 1 076 272 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 753 272 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Неволину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сашиной мамы — Елены Николаевны Соловьевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда