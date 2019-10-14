«Не дело культуры — воспитывать солдат»

№37 Разговор с Борисом Гребенщиковым

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Взять под козырек

Культура — это не «Дом-2» и не камлания Дудя на YouTube. Первейшая задача культуры — воспитание гражданина и патриота своей страны. Иначе зачем ваша «культура» нужна?

Dasha Marusova

От бескультурья

«Гражданин и патриот» не равно «солдат, готовый на все». Политикам, которые думают только на год вперед, проще иметь дело с людьми, которых легко заставить стрелять… Дело культуры — воспитывать людей. Которые потом станут солдатами. Или не станут. А без культуры хорошо получаются даже не солдаты, а палачи.

Василий Иванов

А деятели кто?

Вот коренным образом не согласен с БГ. Воспитывать солдата — это портить солдата. Для того чтобы получить солдата, нужен сержант из «Цельнометаллической оболочки». Все остальное его портит. Был фильм с Дени Де Вито, где он так раздухарился со своими поисками души в человеке, что до цугундера новобранца довел. А то, что делают наши пореченковы-прилепины-бондарчуки, это ж не для солдат, а для своих домов на Николиной Горе…

Dmitry Hatssevich

Актуален по-прежнему

Аплодирую! БГ как всегда: немногословно, емко, понятно. Один из немногих, который до сих пор пишет, тексты которого по-прежнему актуальны.

Альбина Иванова

Короче

Я вот помню, как в совдепии подстраивали искусство под средний вкус и в результате стимулировали его прогресс. По мне идиотизм чиновников не главный тормоз расцвета культуры, хотя, конечно, хорошего тут мало,— а порой отсутствие пролонгированного восприятия культуры, иными словами бунт, не основанный на традиции, никогда не приведет к прорыву, да и восприятие самой культуры все короче и короче, от альбома к синглу, от фильма к клипу, от книги к посту.

Stas Bereza

Ветер с Востока

№ 39 Как Китай осваивает постсоветское пространство

Фото: РИА Новости

В одной аудитории

Со времен БССР в наших вузах учились тысячи китайцев, да и в российских, думаю, тоже. Выпускники прекрасно говорят по-русски, еще мне, студентке-филологу (1992 год), помощь предлагали. Никто после выпуска не остался, все уезжают на родину.

Тамара Х.

Нет худа без добра

В Китае есть и хорошие люди, много, у меня жена — китаянка. А так, конечно, страна, как и Россия: люди — рабы, власти в масле катаются.

Владимир Крылов

Начать с себя

Китай набрал свою мощь благодаря китайской политике переговоров, особенно благодаря российским переговорщикам, которых нужно определить …за неумение отстаивать интересы своей родины…

Виктор Мальцев

Другим путем

Белоруссия не сможет остановить китайскую экспансию. Китайцы умеют ждать. Умеют пахать от зари до зари. Они не будут финансировать различные компартии, как это делал СССР, они все скупят. Война им не нужна, они возьмут у всех, что можно, экономическим путем. А огромная высокотехнологичная армия им понадобится, чтобы эту экономику продвигать.

Бурундучок Пип

На поверхности

Можно было вкратце: Белоруссия — важная составляющая северной артерии Шелкового пути.

Maxim R

Зрительская непривычка

№ 38 Почему работы документалистов не выходят в широкий прокат?

Фото: Marx Film

По-простому

Потому что на них не пойдут. Ответ вроде бы банален. Даже на Западе очень мало документальных фильмов попадает в прокат.

Алексей Низов

Контент широкого зрителя

Кино важно, да. Но посмотрите, что вообще предлагается аудитории. На телевидении прежде всего.

Сейчас даже федеральные каналы (кнопки №1 и №2) начиная с обеденного времени перегружены различными ток-шоу — почти по десятку на брата. По большому счету почти всегда все это — буквально словесная жвачка, повторяемая изо дня в день. Такая своеобразная подкормка подкорок телезрителей, а чтобы не приедалось, добавляют скандальные истории: то очередная красавица в прямом эфире заявляет, что восемь лет назад родила от такого-то артиста внебрачную дочь (сына; дочерей, сыновей), то муж узнаёт, что несколько лет растит не своего ребенка (детей — в этом случае особый шик придаст факт, что и дети-то между собой не родные: обыватели разинули рты, ни разу не закрыв их за все время передачи… пульс за 130–140! Вот это рейтинг, вот это низложен соседний канал: они теперь оцифрованы — рекламодателям понятно, какому каналу заплатить за старания!!!).

В политических ток-шоу практически одни и те же (!) эксперты, самым беспардонным образом, почти перекрикивая друг друга, выдвигают собственные «продвинутые» теории по тому или иному поводу — гранитно затвердевшие в своих убеждениях… Еще напрягает то, что наша страна отвечает только «симметрично» или «зеркально» на любой наглый выпад того или иного государства, все время оправдывается, «отчитывается» — ну хоть бы раз ударили первыми, благо поводы такие есть. Ответы обдумываются чуть ли не неделями. Да…

Жалко телевидение — оно серьезно заболело, жалко нас — вынужденных по привычке пытаться увидеть в нем доброе, хорошее, интересное.

Александр Лимов

Письма читала Мария Портнягина