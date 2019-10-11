Молодежная сборная России по футболу сыграет против Польши в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 октября состоится отборочный матч молодежного чемпионата Европы – 2021 по футболу. На поле «Екатеринбург Арены» сыграют сборные России и Польши. Матч начнется в 19:00.

А 15 октября российская сборная полетит в Пярну, где сыграет против эстонцев.

Сборная Польши рисковала опоздать на матч в Екатеринбург, 10 октября самолет с футболистами был отправлен в Челябинск, поскольку Кольцово был закрыт из-за экстренной посадки Ан-12.

Что происходило в аэропорту Екатеринбурга, считайте в материале «Военный самолет парализовал Кольцово»