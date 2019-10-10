ГУП «ТЭК СПб» досрочно реконструировало магистральный трубопровод в Кронштадте

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили реконструкцию 1,6 км теплосети на Посадской улице в Кронштадте на семь месяцев раньше установленного контрактом срока. Работы должны были завершиться до конца мая 2020 года, однако компания закончила их к 10 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Реализация проекта началась в июле 2019 года. Подрядчиком выступила компания ООО «Возрождение Петербурга». Первоначальная стоимость реконструкции теплосети по договору составила 403,5 млн рублей, однако еще на стадии проектирования были проработаны технические решения удешевления технологии производства и материально-сырьевой базы проекта, что позволило сэкономить более 130 млн руб. и снизить сумму контракта до 271,5 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУП «ТЭК СПб» с начала этого года реконструировало более 130 км сетей Петербурга.