ГУП «ТЭК СПб» с января реконструировало более 130 км сетей Петербурга

За период с начала года ГУП «ТЭК СПб» реконструировало более 131 км изношенных теплосетей, или 90% от годового плана.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на текущий год был запланирован ремонт 145 км сетей. На сегодняшний день обновлено более 45 км трубопроводов. 85 км сетей заменили за счет бюджета Петербурга.

Наибольший объем работ пришелся на Выборгский, Приморский и Калининский районы. Близятся к завершению ремонты сетей в Московском, Невском и Красногвардейском районах.