«Газпром нефть» оценит возможность добычи на крупнейших месторождениях Ямала

«Газпром нефть» приступит к оценке перспектив газоконденсатных залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений «Газпрома» — крупнейших на Ямале. Запасы Бованенковского месторождения — около 4,7 трлн кубометров газа, Харасавэйского — 2 трлн кубометров газа.

«На Харасавэе и Бованенково ближайший этап включает бурение по две скважины на каждом месторождении и переинтерпретации имеющихся сейсмических данных. Это позволит оценить добычный потенциал, уточнить информацию геологических строений объектов. И дальше совместно с "Газпромом" принимать решение о возможном участии "Газпром нефти" в работе на этих проектах»,— рассказал господин Яковлев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам топ-менеджера, в случае принятия решения о разработке газоконденсатных залежей газ будет продаваться «Газпрому», а «Газпром нефть» будет заниматься созданием мощностей по стабилизации конденсата и по его транспортировке и логистике.

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